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40 минут назад

Минстрой поддержал законопроект о похоронном деле

ТАСС

Минстрой дал положительный отзыв на законопроект о похоронном деле в России. Документ планируется внести в Госдуму в начале марта, сообщила в понедельник ТАСС автор законопроекта, зампредседателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Минстрой поддержал законопроект о похоронном деле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В отзыве Минстроя перечислены основные положения законопроекта, отмечено, что это актуально и что они поддерживают законопроект. Замечаний у Минстрой практически нет", - сказала Разворотнева.

Она отметила, что сейчас документ проходит обсуждение в экспертном совете "Единой России", кроме того, важна позиция ФАС, Минэкономразвития, Минфина. Однако законопроект не требует дополнительного финансирования, а каких-то глобальных замечаний, которые бы препятствовали его внесению в Госдуму, пока не поступало, отметила депутат. По ее словам, внести законопроект в нижнюю палату парламента планируется в начале марта.

Как сообщается в отзыве Минстроя, который есть в распоряжении ТАСС, законопроект восполняет пробелы в нормативном правовом регулировании отношений, связанных с организацией похоронного дела в России, в частности разграничиваются полномочия различных органов власти, предусмотрено создание реестров кладбищ и мест захоронения, устанавливаются требования к организациям, занимающимся похоронным делом.

"Минстрой России считает возможным поддержать внесение законопроекта в Государственную думу, при этом стоит отметить, что законопроект нуждается в комплексной юридико-технической доработке", - говорится в отзыве.

В настоящее время в России действует федеральный закон "О погребении и похоронном деле", который был принят в 1996 году. Несмотря на то, что Минстрой России пока официально не наделен полномочиями по координации и регулированию похоронного дела, он ведет разработку собственного законопроекта о погребении.

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