Первые беженцы с Донбасса прибыли в Подмосковье

В Московскую область прибыли первые беженцы с Донбасса.
По поручению губернатор региона Андрея Воробьёва, для их размещения в Подмосковье подготовили около 1500 мест в санаториях и детских лагерях, передаёт телеканал «360».
«И здесь нужна наша забота, внимание, а самое главное, разговор, – обратился глава Подмосковья к местным чиновникам. – Прошу поговорите с теми, кто приехал, объясните, куда размещаете детей, женщин, какие условия будут предоставлены», — цитирует
Для приезжающих из ДНР и ЛНР в Россию людей сейчас собирают вещи. Как рассказал руководитель ростовского отделения движения «Волонтеры Победы» Артем Толтыгин, большая необходимость есть в подушках, детском питании и определенных продуктах.
«Сейчас не хватает домашних тапочек, как бы банально это ни звучало. Необходимы подушки, детское питание, так как приехало много людей с эвакуированных территорий. Детские игрушки, канцелярия», — перечислил Толтыгин.
Также, по его словам, нужны вещи, поскольку на улице сейчас прохладно, а эвакуированные брали с собой все только самое необходимое. При этом он подчеркнул, что принимаются только новые вещи с бирками.
«Люди привозят продукты — они всегда необходимы. Это крупы, это вода, консервы — то, что долгого срока хранения», — резюмировал волонтёр.
Ранее социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к эвакуации жителей Донбасса на территорию РФ.
Как следует из данных опроса, 78% респондентов поддерживают решение руководства страны о приёме беженцев из ДНР и ЛНР. 13% сказали, что не поддерживают это решение, 9% затруднились с ответом.