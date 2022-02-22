Первые беженцы с Донбасса прибыли в Подмосковье

В Московскую область прибыли первые беженцы с Донбасса.

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По поручению губернатор региона Андрея Воробьёва, для их размещения в Подмосковье подготовили около 1500 мест в санаториях и детских лагерях, передаёт телеканал «360».

«И здесь нужна наша забота, внимание, а самое главное, разговор, – обратился глава Подмосковья к местным чиновникам. – Прошу поговорите с теми, кто приехал, объясните, куда размещаете детей, женщин, какие условия будут предоставлены», — цитирует

Для приезжающих из ДНР и ЛНР в Россию людей сейчас собирают вещи. Как рассказал руководитель ростовского отделения движения «Волонтеры Победы» Артем Толтыгин, большая необходимость есть в подушках, детском питании и определенных продуктах.

«Сейчас не хватает домашних тапочек, как бы банально это ни звучало. Необходимы подушки, детское питание, так как приехало много людей с эвакуированных территорий. Детские игрушки, канцелярия», — перечислил Толтыгин.

Также, по его словам, нужны вещи, поскольку на улице сейчас прохладно, а эвакуированные брали с собой все только самое необходимое. При этом он подчеркнул, что принимаются только новые вещи с бирками.

«Люди привозят продукты — они всегда необходимы. Это крупы, это вода, консервы — то, что долгого срока хранения», — резюмировал волонтёр.

Ранее социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к эвакуации жителей Донбасса на территорию РФ.