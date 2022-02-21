В Подмосковье прибудут первые беженцы из Донбасса

В Московскую область во вторник, 22 февраля, прибудут первые 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, его цитирует ТАСС.

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Жители Донбасса уже расположились в Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и других областях. В части российских регионах для оперативного приема беженцев и организации работы с ними ввели режим чрезвычайной ситуации.