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37 минут назад

В Подмосковье прибудут первые беженцы из Донбасса

Lenta.ru

В Московскую область во вторник, 22 февраля, прибудут первые 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, его цитирует ТАСС.

В Подмосковье прибудут первые беженцы из Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жители Донбасса уже расположились в Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и других областях. В части российских регионах для оперативного приема беженцев и организации работы с ними ввели режим чрезвычайной ситуации.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.

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