8 835 человек госпитализировали с COVID в России

8 835 человек госпитализировали с коронавирусом в России за минувшие сутки — на 14,82% меньше по сравнению с 20 февраля. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Заразились еще 152 337 человек, общее число инфицированных достигло 15 522 756. Наибольший суточный прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+9 043), Красноярском крае (+5 297) и Пермском крае (+5 093).
Из больниц выписали еще 127 494 пациента, всего за время пандемии выздоровели 12 492 732 россиян.
От коронавируса умерли еще 735 человек, всего за время пандемии зарегистрировано 346 235 летальных исходов.
По состоянию на 18 февраля в России прошли полную вакцинацию 82 609 487 человек, уровень коллективного иммунитета составляет 59,7%.