8 835 человек госпитализировали с COVID в России

8 835 человек госпитализировали с коронавирусом в России за минувшие сутки — на 14,82% меньше по сравнению с 20 февраля. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

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Заразились еще 152 337 человек, общее число инфицированных достигло 15 522 756. Наибольший суточный прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+9 043), Красноярском крае (+5 297) и Пермском крае (+5 093).

Из больниц выписали еще 127 494 пациента, всего за время пандемии выздоровели 12 492 732 россиян.

От коронавируса умерли еще 735 человек, всего за время пандемии зарегистрировано 346 235 летальных исходов.