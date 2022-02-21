Мини-наборы сосисок в российском магазине сняли на видео

В российских супермаркетах появился мини-набор сосисок. Упаковку из двух штук снял на видео один из покупателей. Соответствующие кадры из магазина публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

Ранее сообщалось, что производители продуктов питания стали уменьшать объем упаковок в связи с ростом цен. Объем сладостей, молочных продуктов, а также кофе и макаронных изделий сокращается на 5-50 граммов. Такая оптимизация позволит некоторым изготовителям сохранить прежнюю цену в условиях увеличения издержек, а также ограниченной покупательской способности населения.