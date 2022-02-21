В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
30 минут назад

Актер Николаев оставил семью без средств

Елена Прошина

Российский актер Валерий Николаев оказался в психиатрической больнице. 56-летний артист взял большой кредит, оставив семью без денег. Сейчас он проходит лечение и общается с супругой по видеосвязи.

Актер Николаев оставил семью без средств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Валера взял недавно кредит – купил машину (правда не новую, но стоимостью больше миллиона рублей), так как скоро должен был закончиться срок лишения его водительских прав. За рулем этой машины без прав его и поймали. Эльмира осталась одна с грудным ребенком – без помощи. Пишут, что у них шикарный дом в Подмосковье – это не так, они живут в обычной квартире в Москве», — рассказала изданию kp.ru коллега Валерия Николаева.

По данным СМИ, Николаев сам дал соглашение на лечение, а его предварительный диагноз — биполярное расстройство личности.

Ранее сообщалось, что актера поймали без прав за рулем, якобы обнаружив в моче следы наркотических веществ. Николаев утверждал, что это из-за таблеток, которые он принимает. Когда актера доставили в спецприемник, он стал вести себя странно: громко лаял, раздевался, смеялся.

Артист должен был провести в приемнике 15 суток, но был госпитализирован в психиатрическую больницу. Однако если по окончании лечения его признают вменяемым, то отсидеть положенное все же придется.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители