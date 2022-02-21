Актер Николаев оставил семью без средств

«Валера взял недавно кредит – купил машину (правда не новую, но стоимостью больше миллиона рублей), так как скоро должен был закончиться срок лишения его водительских прав. За рулем этой машины без прав его и поймали. Эльмира осталась одна с грудным ребенком – без помощи. Пишут, что у них шикарный дом в Подмосковье – это не так, они живут в обычной квартире в Москве», — рассказала изданию kp.ru коллега Валерия Николаева.