Актер Николаев оставил семью без средств

Российский актер Валерий Николаев оказался в психиатрической больнице. 56-летний артист взял большой кредит, оставив семью без денег. Сейчас он проходит лечение и общается с супругой по видеосвязи.
«Валера взял недавно кредит – купил машину (правда не новую, но стоимостью больше миллиона рублей), так как скоро должен был закончиться срок лишения его водительских прав. За рулем этой машины без прав его и поймали. Эльмира осталась одна с грудным ребенком – без помощи. Пишут, что у них шикарный дом в Подмосковье – это не так, они живут в обычной квартире в Москве», — рассказала изданию kp.ru коллега Валерия Николаева.
По данным СМИ, Николаев сам дал соглашение на лечение, а его предварительный диагноз — биполярное расстройство личности.
Ранее сообщалось, что актера поймали без прав за рулем, якобы обнаружив в моче следы наркотических веществ. Николаев утверждал, что это из-за таблеток, которые он принимает. Когда актера доставили в спецприемник, он стал вести себя странно: громко лаял, раздевался, смеялся.
Артист должен был провести в приемнике 15 суток, но был госпитализирован в психиатрическую больницу. Однако если по окончании лечения его признают вменяемым, то отсидеть положенное все же придется.