Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

В России в марте ожидается шестидневная рабочая неделя, после которой граждане будут отдыхать три дня. Об этом напомнила в беседе с РИА Новости юрист сервиса HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Согласно производственному календарю, 23 февраля является нерабочим праздничным днем. Рабочий день накануне — 22 февраля — объявлен сокращенным на один час, поскольку вторник — предпраздничный день.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)», — пояснила эксперт.

Нечаева также отметила, что шестидневка в марте ожидает тех, кто обычно работает пять дней в неделю. После этого россияне будут отдыхать в честь Международного женского дня с 6 по 8 марта.