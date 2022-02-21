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22 минуты назад

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в марте

Лера Букина

В России в марте ожидается шестидневная рабочая неделя, после которой граждане будут отдыхать три дня. Об этом напомнила в беседе с РИА Новости юрист сервиса HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно производственному календарю, 23 февраля является нерабочим праздничным днем. Рабочий день накануне — 22 февраля — объявлен сокращенным на один час, поскольку вторник — предпраздничный день.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)», — пояснила эксперт.

Нечаева также отметила, что шестидневка в марте ожидает тех, кто обычно работает пять дней в неделю. После этого россияне будут отдыхать в честь Международного женского дня с 6 по 8 марта.

Ранее Минтруд сообщил, что работа в ночное время — с 22:00 до 06:00 — должна оплачиваться в повышенном размере с надбавкой не менее чем в 20% от оклада за каждый час работы. Кроме того, ведомство подчеркнуло, что к работе в ночное время запрещено привлекать беременных женщин и работников, не достигших 18 лет, за исключением лиц, участвующих в создании или исполнении художественных произведений и спортсменов.

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