Детей беженцев из Донбасса примут в российские школы

«Уже определены школы, в которые они [дети из числа беженцев] будут зачислены и после медосмотра допущены к занятиям. Некоторые смогут сесть за парты уже в понедельник», — заявил Фатеев. Информация содержится на сайте правительства региона. По данным властей, в пунктах временного размещения Ростовской области насчитывается свыше 6,7 тысячи беженцев, в том числе 2904 ребенка.