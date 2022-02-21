В России посчитали уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Да, люди болеют, но болеют легче, на амбулаторном этапе, и не попадают в стационар и тем более не умирают. Уже в четвертую волну процент положительных результатов на антитела был более 70%. С декабря из всех сдавших в лабораториях по всей стране процент стал уже более 80%. При этом, важно, что сейчас учитываются только тесты, которые определяют антитела к S-белку, что немаловажно, так как они могут быть как у переболевших, так и не болевших, но привитых, — резюмировал врач.