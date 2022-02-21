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30 минут назад

Названо число россиян, имеющих антитела к коронавирусу

News.ruиещё 2

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 80%. Об этом можно говорить на основании данных лабораторных исследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса. Такое мнение высказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости.

В России посчитали уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Подсчёт антител у россиян лаборатория ведёт с 18 мая 2020 года. К настоящему моменту выполнено более 4,2 млн подобных иследований

Более 80% людей по всей стране тем или иным способом проиммунизированы от коронавируса — либо провакцинированы, либо переболели, но в любом случае, имеют антитела, — сказал Поздняков.

Он также подтвердил, что штаммом «омикрон» заражаются очень много людей, однако в стационар попадает относительно небольшая часть заболевших. Ещё меньше число случаев заканчивается летальным исходом. По словам эксперта, эти данные коррелируют с результатами, полученными в лаборатории.

Да, люди болеют, но болеют легче, на амбулаторном этапе, и не попадают в стационар и тем более не умирают. Уже в четвертую волну процент положительных результатов на антитела был более 70%. С декабря из всех сдавших в лабораториях по всей стране процент стал уже более 80%. При этом, важно, что сейчас учитываются только тесты, которые определяют антитела к S-белку, что немаловажно, так как они могут быть как у переболевших, так и не болевших, но привитых, — резюмировал врач.

Вице-премьер Татьяна Голикова 18 февраля заявила, что уровень коллективного иммунитeта в России за неделю cнизился с 61,9 до 59,7%. Она также предоставила данные по уровню вакцинации: согласно её информации, более 82 млн россиян полностью вакцинированы, в то время как почти 87 млн сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон» в РФ должен быть на уровне 90% для снижения заболеваемости, однако пока этого уровня достичь не удалось.
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