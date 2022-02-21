Изменились правила выдачи ковид-сертификатов

Теперь россияне смогут получать сертификат о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела. Документ будет формироваться при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу в течение трех календарных дней со дня подачи заявления.