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49 минут назад

В российском регионе ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса

Lenta.ruиещё 6

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Пензенской области в связи с ожидаемым прибытием беженцев из Донбасса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Олег Мельниченко, сообщается в Telegram-канале правительства российского региона.

В российском регионе ввели режим ЧС из-за беженцев
Фото: ТАССТАСС

Согласно документу, режим ЧС в регионе действует с 21 февраля.

«Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц», — говорится в распоряжении.

Режим ЧС из-за прибытия беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) также введен в Ростовской, Воронежской и Курской областях.

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