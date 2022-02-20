Израиль открывает границы для всех туристов

С 1 марта въезд в Израиль будет разрешен всем туристам независимо от того, были ли они вакцинированы против COVID-19. Об этом 20 февраля сообщает Reuters.com со ссылкой на заявление премьер-министра Нафтали Беннета.
«Мы наблюдаем последовательное снижение показателей заболеваемости, поэтому настало время постепенно открыть то, что мы первыми в мире закрыли», – заявил он.
Чтобы пересечь границу страны по-прежнему потребуется предъявить два ПЦР-теста: до вылета и в аэропорту Израиля. В настоящее время попасть в государство могут только вакцинированные от COVID-19 иностранцы.
Напомним, ранее власти Израиля решили приостановить действие системы «зеленых паспортов» на фоне снижения количества случаев заболевания COVID-19.