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20 минут назад

Израиль открывает границы для всех туристов

TourDom

С 1 марта въезд в Израиль будет разрешен всем туристам независимо от того, были ли они вакцинированы против COVID-19. Об этом 20 февраля сообщает Reuters.com со ссылкой на заявление премьер-министра Нафтали Беннета.

Израиль открывает границы для всех туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Мы наблюдаем последовательное снижение показателей заболеваемости, поэтому настало время постепенно открыть то, что мы первыми в мире закрыли», – заявил он.

Чтобы пересечь границу страны по-прежнему потребуется предъявить два ПЦР-теста: до вылета и в аэропорту Израиля. В настоящее время попасть в государство могут только вакцинированные от COVID-19 иностранцы.

Напомним, ранее власти Израиля решили приостановить действие системы «зеленых паспортов» на фоне снижения количества случаев заболевания COVID-19.

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