Отказавшиеся эвакуироваться в Россию жители Донбасса объяснились

Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики, отказавшиеся эвакуироваться в Россию, объяснили свое решение остаться в Донбассе несмотря обострение ситуации в регионе. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Житель Донецка Дмитрий заявил, что не собирается уезжать из города. Тем более, что «сбежать не получится. Из региона не выпускают парней 2004 года рождения, причем даже если им нет восемнадцати. Спасти может только постоянная прописка в России».

Дмитрий добавил, что его семья уже «отдала» отца родине. На него пришла похоронка. Теперь он единственный мужчина в семье.

Он рассказал также, что ситуация в Донецке не такая уж и плохая.

«Магазины, рынки работают, продуктов полно. Кафе и рестораны тоже открыты», - сказал он.

Кристина проживает в Киевском районе города. Она сообщила, что у них «жизнь продолжается. Как и раньше, ходим на работу. О срочной эвакуации узнали случайно по телевизору, никаких сирен не слышали».

Уезжать ни она, ни семьи ее друзей не думают, так как хорошо помнят про «мародерство, которое было в 2014 году. Воровали все кому не лень».

Отмечается, что над столицей непризнанной ДНР в ночь с 19 на 20 февраля гремела канонада. В воскресенье утром ВСУ осуществили огневой налет на Пионерское в ЛНР. При этом погибли двое сельчан и были разрушены несколько домов.

Постоянные обстрелы вынуждают жителей самопровозглашенных республик бросать свои дома и уезжать в Россию. Правда, удается это далеко не всем. В ДНР проходит массовая мобилизация. Мужчин в возрасте от 18 до 55 лет не выпускают за пределы республики.