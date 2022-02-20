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37 минут назад

В Петербургском кафе создали десерт в поддержку Валиевой. Видео

Александр Кузьмин

В петербургском кафе создали уникальный десерт в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. В пятницу Ruptly удалось увидеть кондитерское изделие и пообщаться с его авторами.

На кадрах можно увидеть грациозные золотые коньки на миниатюрном катке-бисквите. Композицию десерта венчает фиолетовая бабочка, возвышающаяся над изделием.

"Легкая, грациозная, которая парит. И эти тяжелые коньки, которые тянут ее вниз - коньки испытаний, коньки трудностей, коньки всех проблем, которые на нее вылились. И она с ними справляется, и она парит - это такой символ", - рассказал соучредитель кафе Андрей Александров.

По словам мужчины, идея о создании десерта появилась несколько дней назад на фоне обвинения Валиевой в употреблении допинга.

"Была травля ее, как персоны, в спину ей кидали нелицеприятные высказывания всевозможные. Мне кажется, это несправедливо, мы открыто ее поддерживаем и, конечно, очень сопереживаем за нее",- добавил мужчина.

По словам ресторатора, кафе уже направило фигуристке приглашение опробовать новый десерт.

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