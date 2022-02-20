В Петербургском кафе создали десерт в поддержку Валиевой. Видео

"Легкая, грациозная, которая парит. И эти тяжелые коньки, которые тянут ее вниз - коньки испытаний, коньки трудностей, коньки всех проблем, которые на нее вылились. И она с ними справляется, и она парит - это такой символ", - рассказал соучредитель кафе Андрей Александров.