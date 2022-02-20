Почти миллион жителей Донбасса захотели стать россиянами

Заявление на получение российского гражданства подали почти миллион жителей Донбасса. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

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По данным парламентария, около 950 тысяч человек захотели стать россиянами. Водолацкий отметил, что получили гражданство уже более 770 тысяч человек.

«Общее количество написавших заявление — порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ», — сказал Водолацкий.