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37 минут назад

Почти миллион жителей Донбасса захотели стать россиянами

Lenta.ruиещё 3

Заявление на получение российского гражданства подали почти миллион жителей Донбасса. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Почти миллион жителей Донбасса захотели стать россиянами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным парламентария, около 950 тысяч человек захотели стать россиянами. Водолацкий отметил, что получили гражданство уже более 770 тысяч человек.

«Общее количество написавших заявление — порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ», — сказал Водолацкий.

Ранее стало известно, что первый поезд с беженцами из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) прибыл в Воронежскую область из Ростовской. По информации ТАСС, на территорию Воронежской области прибыло около тысячи человек.

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