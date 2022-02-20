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57 минут назад

Поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Курскую область

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Первый поезд с эвакуированными жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Курскую область.

Поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Курскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

Как отмечается, поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР прибыли в 21:30 мск на железнодорожный вокзал в Курске.

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием беженцев из Донбасса.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что 26 российских регионов готовы принять беженцев.

В пресс-службе МЧС также отметили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.

Ранее в ЛНР заявили, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе крайне напряжённая, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения.

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