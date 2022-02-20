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28 минут назад

Автомобильные очереди на границе ДНР и России исчезли

Российская Газета

Поток беженцев из Донбасса в Россию на пункте пропуска Авило-Успенская со стороны ДНР неожиданно иссяк. Ажиотажа на границе со стороны Донецкой республики не наблюдается, что сильно контрастирует с ситуацией, которая была прошлой ночью.

Автомобильные очереди на границе ДНР и России исчезли
Фото: Тагир Раджавов/РГТагир Раджавов/РГ

Корреспонденты РГ не увидели там ни очередей из автобусов, ни большого количества беженцев. Тем не менее возле границы дежурит скорая помощь и развернут пункт МЧС. Сотрудники ведомства помогают пожилым женщинам, прибывшим на такси, перенести сумки через КПП.

На автомобильных заправках очередей нет. Цены на бензин, кстати, на уровне российских. В придорожном кафе в приграничном селе Кутейниково оказалось многолюдно.

Проезжаем мимо вполне мирного такси и БМП у обочины, и памятника гуманитарному конвою - белый КАМАЗ. При этом дорога спокойная, и, кстати, на приграничном участке довольно хорошая.

На въезде в Донецк слышна отдаленная канонада, но внешне город выглядит мирно. Встречает огнями. Только на дорогах после Ростова-на-Дону бросается в глаза небольшое количество машин. При этом общественный транспорт работает и мимо проезжают городские автобусы с пассажирами.

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