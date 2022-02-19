В Волгоградской области готовы принять эвакуированных из Донбасса

Депутат «Единой России» от Волгоградской области Андрей Гимбатов заявил, что регион готов принять около 3,5 тысячи эвакуированных из Донбасса жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), сообщает РИА Новости.

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«Волгоградская область готова принять временно эвакуированных жителей Донбасса. Губернатор Андрей Бочаров, который возглавил оперативный штаб по оказанию помощи, сегодня подтвердил, что регион готов принять 3,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР. Питание, а также санитарно-гигиенические средства будут закупаться из средств резервного фонда области», — рассказал политик.

По его словам, прибывших поселят в лагерях, санаториях, базах отдыха, пустых номерах отелей, а также часть беженцев могут разместить у себя семьи, готовые временно принять людей. В настоящее время для размещения подготовлены 87 пунктов. Также в регионе выразили готовность принять большее количество беженцев, если это потребуется.