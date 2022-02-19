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37 минут назад

Попова предложила отказаться от размещения беженцев на Кубани

Lenta.ru

Краснодарский край не стоит рассматривать как точку для размещения беженцев из Донбасса из-за скорого начала отпускного сезона. Об этом на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.

Попова предложила отказаться от размещения беженцев на Кубани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если это [эвакуация граждан] может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», — сказала главный санитарный врач.

В пятницу, 18 февраля, по поручению президента России Владимира Путина в Ростовскую область для организации приема граждан ДНР и ЛНР была направлена рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. Также в регион отправилась глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава.

Массовая эвакуация граждан самопровозглашенных республик на Кубань началась из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

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