Россияне могут оформить COVID-сертификаты по антителам на портале госуслуг

Россияне могут оформить COVID-сертификат на основании результатов теста на антитела к коронавирусу на портале госуслуг, говорится на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Для оформления сертификата принимаются положительные результаты теста с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Документ действителен полгода. Уточняется, что сертификат можно оформить только один раз, а обязательным условием его получения является отсутствие у гражданина COVID-сертификата о вакцинации и перенесенном заболевании. Для сдачи анализа при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Лаборатория, в которой планируется провести анализ, должна передавать результаты на портал госуслуг. Заместитель главы Минцифры Олег Качанов уточнил, что сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на портале госуслуг после подачи заявления. Он будет доступен на русском и английском языках. "Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью", – приводятся в сообщении слова Качанова. Кроме того, на портале заработала функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации против коронавируса. Сроки действия сертификата зависят от типа медотвода. Ранее стало известно, что несовершеннолетние смогут самостоятельно получить печатный сертификат о вакцинации от коронавируса, противопоказаниях к прививке или перенесенном заболевании. Чтобы получить сертификат, подростки младше 14 лет должны предъявить работнику МФЦ свидетельство о рождении. Если при получении сертификата на основании антител соответствующая информация отсутствует на госуслугах, то нужно направить жалобу в Роспотребнадзор. Россияне с 21 февраля могут получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. Документ будет формироваться автоматически на основании данных из информационного ресурса по COVID-19.