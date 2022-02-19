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36 минут назад

Россиян рассмешило появление крысы в ларьке с едой

Мослента

Россиян рассмешило появление крысы в ларьке с едой. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По информации источника, очевидцы заметили грызуна в одной из палаток с готовой едой у железнодорожной станции в подмосковных Люберцах. Зверек находился внутри помещения за стеклом прилавка.

Пользователи с юмором отреагировали на инцидент. «Не жадничайте. Крыски очень умные и тоже хотят есть. Пусть поест», «Зачем напугали крыску», — с иронией написали юзеры.

Некоторые также отметили, что уже давно не покупают уличную еду и рекомендуют остальным брать перекусы из дома. «Кто с мозгами, тот уже давно ничего не покупает, а имеет свой полезный перекус при себе», — заключили подписчики канала.

Ранее москвич чуть не уехал в депо метро и испугался нападения крыс-мутантов.

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