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40 минут назад

Конфликт беженцев с Донбасса и эвакуировавшего их водителя попал на видео

Lenta.ruиещё 4

Беженцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) устроили разборки с водителем, который эвакуировал их в Ростовскую область. Конфликт попал на видео, которое опубликовало издание «Федерал пресс» в Telegram.

Переселенцы потребовали у мужчины везти их к пункту пребывания, однако он отказался. По словам водителя, он должен доставить их до таможни, а ехать дальше без полицейского сопровождения он не может. Беженцы, в свою очередь, оказались в растерянности и не понимали, что им делать дальше.

Россияне в соцсетях призвали отправить беженцев с Донбасса на Рублевку

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что готовность принять у себя беженцев с Донбасса выразили 26 регионов России. По его словам, компания РЖД сообщила, что может предоставить составы для перевозки беженцев из Ростовской области в другие субъекты страны.

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