Беженцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) устроили разборки с водителем, который эвакуировал их в Ростовскую область . Конфликт попал на видео, которое опубликовало издание «Федерал пресс» в Telegram .

Переселенцы потребовали у мужчины везти их к пункту пребывания, однако он отказался. По словам водителя, он должен доставить их до таможни, а ехать дальше без полицейского сопровождения он не может. Беженцы, в свою очередь, оказались в растерянности и не понимали, что им делать дальше.