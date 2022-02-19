Часть России подвергнется удару «циклон-бомбы»

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что в воскресенье и понедельник, 20 и 21 февраля, на юге Сахалина и Курил ожидаются природные катаклизмы, по этой части России ударит «циклон-бомба». Об этом сообщает «Лента.ру».

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Он отметил, что на юге Сахалина ожидаются сильные снегопады, а порывы ветра могут достичь 25 метров в секунду. По словам Шувалова, на Курильских островах прогнозируется ураган. Порывы ветра там превысят 35-38 м/с.

Это произойдет в связи с активизацией взрывного циклона, который зарождается над Японским морем и быстро развивается, подчеркнул метеоролог.

«Такие циклоны называют «циклон-бомба». Он как раз выходит на юг Курильской гряды, сначала зацепит Хоккайдо, там тоже будет неприятная погода, затем юг Курильской гряды и под конец захватит Камчатку, но это уже на следующей неделе», — отметил Шувалов.

Ранее метеоролог рассказал, что серия мощных циклонов со штормами и ураганами движется на города России, так в субботу, 19 февраля, в Калининграде порывы ветра достигнут 30 м/с.