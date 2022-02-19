Ростовская область получила миллиарды рублей для беженцев

Ростовской области выделили пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам из Донбасса. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов, пишет ТАСС.

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По его словам, денежные средства на выплаты гражданам по десять тысяч рублей доведены до Министерства труда области.

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«И завтра <...> мы сможем при регистрации начинать выплаты по этом порядку этих денежных средств», — сказал он.

Помощь беженцам

18 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству страны срочно выплатить по десять тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса, прибывшему в Ростовскую область.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент переговорил с врио главы МЧС Александром Чуприяном, которому поручил срочно лететь Ростовскую область и организовать все необходимое для размещения прибывающих.

Также Нижегородская область планирует направить два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, заявил губернатор региона Глеб Никитин. В состав гуманитарного груза входит более 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.

Никитин добавил, что регион готов оказать помощь и другим субъектам России, куда прибудет самое большое число жителей Донбасса. Также региональным отделением партии «Единая Россия» был открыт счет для сбора средств на приобретение товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения беженцев.

Кроме того, «Единая Россия» отправляет молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что группа сформирована из добровольцев, которые работают в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и волонтерской роты.

Регионы, готовые принять беженцев

Первые автобусы с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Ростовскую область. По информации РИА Новости, беженцев доставили в детский лагерь «Звезда». Ожидается, что всего туда прибудут до 400 человек.

Также власти Нижегородской области создали оперативный штаб для оценки числа людей из ДНР и ЛНР, которое сможет принять регион. Для их размещения планируется задействовать гостиницы, санатории и другие подобные объекты. В регионе оценивают наличие транспорта, который необходим для перевозки жителей ЛНР и ДНР на территорию России.

Кировская область также заявила о готовности помочь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР.

Кроме того, Мурманская и Владимирская области готовы оказать любую помощь эвакуируемым жителям самопровозглашенных республик.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик готовы разместить в крымских санаториях и отелях, оставленных на зиму.

Число покинувших ЛНР и ДНР

С начала эвакуации жителей Донецкой народной республики территорию ДНР покинули 3,4 тысячи человек. Глава МЧС Алексей Кострубицкий сообщил главе республики Денису Пушилину, что всего планируется эвакуировать от 500 до 700 тысяч жителей ДНР.