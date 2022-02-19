Ростовская область получила миллиарды рублей для беженцев

Ростовская область получила пять млрд рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.
«Информирую, что 5 млрд рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область», — цитирует ТАСС Гуськова.
По его словам, средства доведены до министерства труда области.
Он отметил, что на данный момент в Ростовскую область прибыли 1 157 жителей ДНР и ЛНР.
Ранее в Ростовской области ввели режим повышенной готовности на фоне эвакуации в регион беженцев из Донбасса.