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1 час назад

Ростовская область получила пять млрд рублей для беженцев из Донбасса

RT на русскомиещё 2

Ростовская область получила пять млрд рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.

Ростовская область получила миллиарды рублей для беженцев
Фото: AP © Alexei AlexandrovAP © Alexei Alexandrov

«Информирую, что 5 млрд рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область», — цитирует ТАСС Гуськова.

По его словам, средства доведены до министерства труда области.

Он отметил, что на данный момент в Ростовскую область прибыли 1 157 жителей ДНР и ЛНР.

Ранее в Ростовской области ввели режим повышенной готовности на фоне эвакуации в регион беженцев из Донбасса.

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