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20 минут назад

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

Елена Прошина

С 18 февраля в Ростовской области ввели режим повышенной готовности для работы по приему беженцев с Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя правительства региона.

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
Фото: ТАССТАСС

«На заседании комиссии принято решение ввести на территории Ростовской области с 18 февраля режим повышенной готовности», — приводятся в материале его слова.

Также представитель правительства РО отметил, что для приема беженцев при обладминистрации создали оперативный штаб.

«Для размещения граждан ДНР И ЛНР подготовлены пункты временного размещения. ПВР планируется развернуть на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, всего на 3274 мест. В ближайшие часы количество мест для размещения планируется увеличить до 10 тысяч человек», — добавил он.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

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