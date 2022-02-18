С 18 февраля в Ростовской области ввели режим повышенной готовности для работы по приему беженцев с Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя правительства региона.

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«На заседании комиссии принято решение ввести на территории Ростовской области с 18 февраля режим повышенной готовности», — приводятся в материале его слова.

Также представитель правительства РО отметил, что для приема беженцев при обладминистрации создали оперативный штаб.

«Для размещения граждан ДНР И ЛНР подготовлены пункты временного размещения. ПВР планируется развернуть на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, всего на 3274 мест. В ближайшие часы количество мест для размещения планируется увеличить до 10 тысяч человек», — добавил он.