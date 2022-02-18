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1 час назад

Первые беженцы из Донбасса прибыли в Ростовскую область

Елена Прошина

Первые беженцы из Донбасса прибыли в лагерь "Звезда" в Ростовской области, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя лагеря.

Первые беженцы из Донбасса прибыли в Ростовскую область
Фото: соцсетисоцсети

Как отмечается, всего в лагере ожидается прибытие до 400 человек.

Ранее в санатории-профилактории «Звезда» в Ростовской области сообщили, что готовы принять до 400 беженцев из Донбасса. Их ждут уже сегодня, 18 февраля.

Ранее в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что первые автобусы с жителями выехали в. Сторону границы с Россией. Всего планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. Ранее главы самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля, сообщили о массовой централизованной эвакуации жителей в Россию из-за возможной агрессии со стороны Украины. По договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области, их обеспечат всем необходимым.

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