Первые беженцы из Донбасса прибыли в Ростовскую область

Ранее в санатории-профилактории «Звезда» в Ростовской области сообщили, что готовы принять до 400 беженцев из Донбасса. Их ждут уже сегодня, 18 февраля.

Ранее в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что первые автобусы с жителями выехали в. Сторону границы с Россией. Всего планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. Ранее главы самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля, сообщили о массовой централизованной эвакуации жителей в Россию из-за возможной агрессии со стороны Украины. По договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области, их обеспечат всем необходимым.