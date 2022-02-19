В МЧС поручили определить готовые принять беженцев из Донбасса регионы

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в ходе совещания в Ростовской области поручил определить, какие еще российские регионы готовы принять беженцев из Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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Кроме того, Чуприян потребовал в течение суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей, которые им поручил выплатить президент Владимир Путин.

Александр Чуприян лично вылетел 18 февраля в Ростовскую область во главе рабочей группы МЧС для организации приема граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).