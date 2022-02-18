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22 минуты назад

Глава ВОЗ заявил, что мир не готов к новой пандемии

ТАСС

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир не готов к новой пандемии, которая может разразиться после пандемии COVID-19. Обеспокоенность по этому поводу он выразил в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава ВОЗ: мир не готов к новой пандемии
Фото: ReutersReuters

Главе ВОЗ, выступившему на форуме, задали вопрос, считает ли он возможным предотвращение новой пандемии. Отвечая на него, Гебрейесус сказал: "Все зависит от нашего выбора и того, насколько мы готовы".

"Мы на протяжении длительного времени говорили, что мир не готов и он был застигнут врасплох нынешней пандемией, - продолжил Гебрейесус. - Я все еще не вижу, что мир готов, и это вызывает у меня беспокойство".

Генеральный директор ВОЗ обратил внимание на отсутствие должных инвестиций в подготовительные мероприятия.

"Можно ли быть готовым к пандемии при таком положении дел? Не думаю", - резюмировал он.

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