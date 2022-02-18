Умер народный артист России Борис Невзоров

На 73-м году жизни от коронавируса скончался народный артист России Борис Невзоров . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

Невзоров выступал в Малом театре с 2005 года. За все время своей карьеры он снялся более чем в 100 отечественных фильмах и сериалах. В частности, артист исполнил роли в кинокартинах «Дурак», «Майор», «Русь изначальная», «Главный конструктор» и сериалах «Россия молодая», «Игра на выбывание», «София», «Простые истины» и «Моя большая семья».