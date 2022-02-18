Кикабидзе снялся в ролике в поддержку Украины

Грузинские знаменитости записали видео в поддержку Украины и обвинили Россию в агрессии. Ролик опубликован на YouTube-канале in time Ukraine.

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Они подчеркнули, что «с тревогой наблюдают за агрессией России против гордой и независимой Украины», но надеются и верят, что «человечество встанет против зла и не допустит несправедливости».

«Ваша перемога - наша перемога, ваша свобода - наша свобода», - отметили участники видео.

«Да здравствует свободная Украина, да здравствует свободная Грузия», - заявил в конце ролика Кикабидзе.

Кикабидзе в своих интервью не раз критиковал Россию. Он рассказывал, что с 2008 года не был ни в одном российском городе.

По словам актера, ему поступает множество приглашений приехать в Россию, но он примет их, только если политика страны изменится. Он называл Россию красивой и хлебосольной страной, населенной замечательными людьми, но сетовал, что российские политики продолжают «играться в завоевателей».

«Нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, я имею в виду политиков. <…> Если вошел к тебе танк с каким-то флагом, в эту страну ты не должен ехать», - отмечал он.