В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
1 час назад

Кикабидзе снялся в ролике в поддержку Украины

Мария Иванова

Грузинские знаменитости записали видео в поддержку Украины и обвинили Россию в агрессии. Ролик опубликован на YouTube-канале in time Ukraine.

Кикабидзе снялся в ролике в поддержку Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В записи видео приняли участие актер Вахтанг Кикабидзе, певица Нино Катамадзе, экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, баскетболист Георгий Цинцадзе, представитель Грузии на детском «Евровидении» Нико Каджая и другие.

Они подчеркнули, что «с тревогой наблюдают за агрессией России против гордой и независимой Украины», но надеются и верят, что «человечество встанет против зла и не допустит несправедливости».

«Ваша перемога - наша перемога, ваша свобода - наша свобода», - отметили участники видео.

«Да здравствует свободная Украина, да здравствует свободная Грузия», - заявил в конце ролика Кикабидзе.

Кикабидзе в своих интервью не раз критиковал Россию. Он рассказывал, что с 2008 года не был ни в одном российском городе.

По словам актера, ему поступает множество приглашений приехать в Россию, но он примет их, только если политика страны изменится. Он называл Россию красивой и хлебосольной страной, населенной замечательными людьми, но сетовал, что российские политики продолжают «играться в завоевателей».

«Нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, я имею в виду политиков. <…> Если вошел к тебе танк с каким-то флагом, в эту страну ты не должен ехать», - отмечал он.

По его мнению, чтобы «сломать советский менталитет», потребуется потратить много времени, но в итоге это все же произойдет.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители