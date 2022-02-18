Чурикова заразилась омикроном

Телеведущая Яна Чурикова сообщила в своем Instagram, что заразилась омикроном. Звезда рассказала подписчикам о своем самочувствии.

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Теледива призналась, что впервые заболела коварным вирусом, при том, что сделала за все это время более 120 ПЦР-тестов.

«Наконец-то, ты пришел, омикрончик. А то уж я начала было думать, что я бессмертная. Первый из более чем 120 ПЦР-тестов, сданных мной с начала пандемии, оказался положительным», - поведала Яна.

Она также уточнила, что сделала прививку и не жалеет об этом. Поставленная вакцина позволяет Чуриковой переносить болезнь на ногах, а «не валяться с трубкой в легких».

«Жалею о съемках, которые слетели, и о командировке, которую пришлось перенести. Тем не менее, в новой постковидной реальности считаю правилом хорошего тона делать тестирование перед публичными выходами. К результату коллеги отнеслись с пониманием», - отметила звезда.

Телеведущая также рассказала о проявившихся у нее симптомах. Яна страдает синуситом, ей больно глотать, чувствуется «тяжелая голова», а температура к вечеру поднималась до 37,2.

«Позвонили из Оперштаба по борьбе с COVID-19. Уточнили температуру и симптомы. Призвали не покидать помещение по адресу, где я нахожусь. Уточнили адрес. Сказали, что мне позвонят из поликлиники. Из поликлиники, вежливо справились о самочувствии. Узнав о легком течении, выдали рекомендации. Дали неделю карантина. Предупредила, кого следует», - поделилась Чурикова.