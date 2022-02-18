В Кремле высказались по поводу учений и тренировочных запусков ракет

Учения и тренировочные запуски баллистических ракет — это регулярный процесс, который не должен ни у кого вызывать опасений. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 18 февраля, приводит РИА Новости.

Он отметил, что таким тренировкам предшествует целая серия уведомлений, которые по различным каналам отправляются в другие страны, и все четко регулируется.

«И ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений, ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются», — добавил пресс-секретарь президента России.