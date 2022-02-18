Кремль заявил о полной прозрачности проходящих на территории России учений

Плановые армейские учения, которые в данный момент проходят на территории России, полностью прозрачны для иностранных специалистов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что учения сил стратегического сдерживания не должны вызывать обеспокоенности других стран.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в субботу, 19 февраля, под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в рамках которых запланированы пуски баллистических и крылатых ракет.

Участие в маневрах также примут Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ (ЮВО), Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.