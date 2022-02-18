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1 час назад

Кремль заявил о полной прозрачности проходящих на территории России учений

Lenta.ru

Плановые армейские учения, которые в данный момент проходят на территории России, полностью прозрачны для иностранных специалистов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль заявил о полной прозрачности проходящих на территории России учений
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что учения сил стратегического сдерживания не должны вызывать обеспокоенности других стран.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в субботу, 19 февраля, под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в рамках которых запланированы пуски баллистических и крылатых ракет.

Участие в маневрах также примут Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ (ЮВО), Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.

Целью учений, согласно заявлению Минобороны, станет «проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач».

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