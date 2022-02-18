Кремль ответил на вопрос о нелегальных мигрантах в России

Борьба с нелегальной миграцией в России нуждается в особом внимании, эту тему обсуждают на уровне руководства страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос, сообщает ТАСС.

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Пресс-секретарь президента России пояснил, что мигрантов в стране приветствуют.

«Нелегальные мигранты — это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей», — подчеркнул Песков.

Накануне президент России Владимир Путин потребовал от МВД высылки из страны нелегальных мигрантов за разжигание экстремизма.