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1 час назад

Собчак высмеяла украинского журналиста Гордона после его обращения к Путину

Lenta.ru

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высмеяла украинского коллегу Дмитрия Гордона после его видеообращения к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Видео, в котором Собчак в шутку обратилась к Гордону, опубликовано на ее YouTube-канале.

Собчак высмеяла Гордона после его обращения к Путину
Фото: ТАССТАСС

Ведущая показала фрагменты из ролика журналиста, в котором тот рассказывал о памятных для него местах в Киеве, и спародировала их, сообщив о своей жизни в Москве.

«Свои первые шаги светской москвички я делала здесь, в Дягилево. Именно сюда меня привезли укуренные тусовщики, чьи имена я, к счастью, не помню», — пошутила Собчак.

В число памятных для нее мест также вошли Ленинградский вокзал и МХТ имени Чехова.

Собчак восхитилась политикой Путина

В конце ролика Собчак обратилась к Гордону, который говорил о возможном вторжении России на Украину. Журналистка отметила, что конфликт в основном предвещали броские заголовки в СМИ, и добавила, что Гордон своим обращением поддерживает раздуваемую панику.

«Рынок у нас легкомысленный, ориентируется даже на слухи. Чем агрессивнее предсказания о войне, тем активнее споры, игры на бирже, тем ниже курс рубля и акции, тем выше цены», — подчеркнула Собчак.

В связи с этим она попросила Гордона «не спешить брать оператора на прогулку по прекрасному Киеву» после очередного слуха. «Украине желаю мира, а вам, Дмитрий, поменьше советского гражданского пафоса», — заключила журналистка.

Видеообращение Гордона было опубликовано на его YouTube-канале 13 февраля. В нем украинский журналист показал разные места в Киеве, которые так или иначе связаны с его жизнью, а также призвал Зеленского обратиться к нации.

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