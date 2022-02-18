Собчак высмеяла Гордона после его обращения к Путину

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Ведущая показала фрагменты из ролика журналиста, в котором тот рассказывал о памятных для него местах в Киеве, и спародировала их, сообщив о своей жизни в Москве.

«Свои первые шаги светской москвички я делала здесь, в Дягилево. Именно сюда меня привезли укуренные тусовщики, чьи имена я, к счастью, не помню», — пошутила Собчак.

В число памятных для нее мест также вошли Ленинградский вокзал и МХТ имени Чехова.

В конце ролика Собчак обратилась к Гордону, который говорил о возможном вторжении России на Украину. Журналистка отметила, что конфликт в основном предвещали броские заголовки в СМИ, и добавила, что Гордон своим обращением поддерживает раздуваемую панику.

«Рынок у нас легкомысленный, ориентируется даже на слухи. Чем агрессивнее предсказания о войне, тем активнее споры, игры на бирже, тем ниже курс рубля и акции, тем выше цены», — подчеркнула Собчак.

В связи с этим она попросила Гордона «не спешить брать оператора на прогулку по прекрасному Киеву» после очередного слуха. «Украине желаю мира, а вам, Дмитрий, поменьше советского гражданского пафоса», — заключила журналистка.