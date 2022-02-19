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1 час назад

Опрос показал резкое увеличение спроса на мужские носки перед 23 февраля

Газета.Ruиещё 1

Перед Днем защитника Отечества спрос на мужские носки увеличился в 8,6 раз. Об этом сообщает Life со ссылкой на исследование AliExpress.

Россияне начали раскупать мужские носки перед 23 февраля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что выводы были сделаны на основе продаж российских продавцов, которые осуществлялись на маркетплейсе с 1 по 15 февраля. Самыми заказываемыми оказались однотонные носки с добавлением мериносовой шерсти, стоимость которых не превышает 400 руб.

На втором месте находится комплект за 500 руб., состоящий из 10 пар темно-синих хлопковых носков, а на третьем - носки из спандекса за 300 руб. Популярностью у россиян также пользуются наборы из ста пар однотонных носков, стоимость которых составляет от 2 до 3 тыс. руб. Кроме того, многие готовы потратить до 1,3 тыс. рублей на носки с электрическим подогревом. За комплект из девяти пар хлопковых носков с фразами "Мощный вайб", "Инфа сотка" и "Краш" покупатели готовы заплатить от 900 руб. до 1,4 тыс. руб.

"Перед 23 Февраля пользователи выбирают и модели с забавными принтами. Например, носки с изображением героев любимых мультсериалов 90-х или принтами с кошками и собаками. В топе категории - товары по цене от 150 до 300 рублей", - отмечается в исследовании.

Россиянам также понравились цветные носки с геометрическими принтами: набор из пяти пар обойдется в 1-1,5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что большинство российских мужчин хотят получить на 23 февраля гаджеты.

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