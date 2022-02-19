Россияне начали раскупать мужские носки перед 23 февраля

Перед Днем защитника Отечества спрос на мужские носки увеличился в 8,6 раз. Об этом сообщает Life со ссылкой на исследование AliExpress.

Отмечается, что выводы были сделаны на основе продаж российских продавцов, которые осуществлялись на маркетплейсе с 1 по 15 февраля. Самыми заказываемыми оказались однотонные носки с добавлением мериносовой шерсти, стоимость которых не превышает 400 руб.

На втором месте находится комплект за 500 руб., состоящий из 10 пар темно-синих хлопковых носков, а на третьем - носки из спандекса за 300 руб. Популярностью у россиян также пользуются наборы из ста пар однотонных носков, стоимость которых составляет от 2 до 3 тыс. руб. Кроме того, многие готовы потратить до 1,3 тыс. рублей на носки с электрическим подогревом. За комплект из девяти пар хлопковых носков с фразами "Мощный вайб", "Инфа сотка" и "Краш" покупатели готовы заплатить от 900 руб. до 1,4 тыс. руб.