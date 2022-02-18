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1 час назад

18 632 человека госпитализированы с COVID в России

Елена Прошина

18 632 человека госпитализировали с COVID-19 за минувшие сутки в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом — это на 3% больше по сравнению с 17 февраля.

18 632 человека госпитализированы с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего за сутки в стране выявили 180 071 новый случай коронавируса, общее число заразившихся достигло 15 020 573. Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+16 398), Москве (+8308) и Красноярском крае (+7823).

Скончались еще 784 пациента, всего за время пандемии в России зарегистрировано 343 957 летальных исходов среди больных коронавирусом.

Выписали из больниц 198 369 пациентов, общее число выздоровевших составляет 12 026 844. Уровень коллективного иммунитета составляет 61,9%.

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