18 632 человека госпитализированы с COVID в России

18 632 человека госпитализировали с COVID-19 за минувшие сутки в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом — это на 3% больше по сравнению с 17 февраля.
Всего за сутки в стране выявили 180 071 новый случай коронавируса, общее число заразившихся достигло 15 020 573. Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+16 398), Москве (+8308) и Красноярском крае (+7823).
Скончались еще 784 пациента, всего за время пандемии в России зарегистрировано 343 957 летальных исходов среди больных коронавирусом.
Выписали из больниц 198 369 пациентов, общее число выздоровевших составляет 12 026 844. Уровень коллективного иммунитета составляет 61,9%.