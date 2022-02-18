Пока вы в маске: раскрыт коварный симптом коронавируса у мужчин

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Доктор наук объяснил проблемы с потенцией из-за коронавируса

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что проблемы с потенцией у мужчин, переболевших коронавирусом, могут возникать из-за нарушений работы сосудистой системы. Его слова передает URA.RU. Токарев отметил, что за последние полгода в России на 43 процента вырос спрос на препараты для повышения потенции, и предположил, что слабая эрекция может являться одним из осложнений после COVID-19. «Исследований на этот счет пока мало, но проблема уже налицо, и она далеко не шуточная — это только вершина айсберга и серьезный звоночек, который может свидетельствовать о развитии сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснил специалист.

COVID-19 связали с риском развития психических расстройств

Люди, переболевшие COVID-19, на 60% чаще страдают от психических расстройств, обнаружили исследователи из Сент-Луисского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале The BMJ. О том, что перенесшие COVID-19 люди могут быть более подвержены психическим расстройствам, специалисты догадывались и ранее, но достаточно полных данных о последствиях для психики не было. Чтобы выяснить, насколько велики риски, авторы работы собрали сведения о состоянии психики 154 тыс. людей, переболевших COVID-19, и сравнили данные с информацией об 11,5 млн не болевших. У тех, кто перенес COVID-19, риск развития психических заболеваний в дальнейшем оказался в среднем на 60% выше. В основном у них наблюдались расстройства сна, депрессивные состояния, ухудшение когнитивных функций и злоупотребление психоактивными веществами. Наиболее высоки риски были у тех, кого пришлось госпитализировать.

Алкоголь помогает COVID-19 попадать в легкие

Немецкие ученые выяснили, что употребление алкоголя усиливает способность к проникновению коронавируса в легкие. Как сообщают «Известия», во время исследования специалисты вводили лабораторным мышам спиртное по трем разным схемам, соответствовавшим разным формам злоупотребления выпивкой. В результате выяснилось, что алкоголь приводит к повышению экспрессии гена ACE2, используя который вирус и проникает в организм. Ученые пришли к выводу, что употребление алкоголя в целом ухудшает состояние организма, так как приводит к повреждению клеток.

В России разработали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины

В России разработали тест-систему, которая способна определить иммунитет после назальной вакцины от COVID-19. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует РИА Новости. «Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа», — сказал Гинцбург. Он добавил, что тест-система уже зарегистрирована.

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