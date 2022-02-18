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20 минут назад

Умер артист Геннадий Юхтин

Елена Прошина

В Москве скончался Советский и российский актер, народный артист РФ Геннадий Юхтин. Как уточнили в Союзе кинематографистов РФ, он умер в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

Умер артист Геннадий Юхтин
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Геннадий Юхтин умер», - сообщил источник в Гильдии актеров.

Ранее 89-летний Геннадий Юхтин был повторно госпитализирован в одну из столичных больниц с ковидом. До этого он уже попадал в больницу. У актера диагностировали вирусную пневмонию, ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным. Врачи оценивали состояние актера как тяжелое. Однако, почувствовав себя лучше, актер по собственной просьбе был выписан.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области (ныне — Самарская область). В 1955 году он окончил ВГИК, после чего стал служить в Театре-студии киноактера. Юхтин снялся во множестве фильмов, таких как, «Дело Румянцева» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956) и других.

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