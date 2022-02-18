Умер артист Геннадий Юхтин

В Москве скончался Советский и российский актер, народный артист РФ Геннадий Юхтин. Как уточнили в Союзе кинематографистов РФ, он умер в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

«Геннадий Юхтин умер», - сообщил источник в Гильдии актеров.

Ранее 89-летний Геннадий Юхтин был повторно госпитализирован в одну из столичных больниц с ковидом. До этого он уже попадал в больницу. У актера диагностировали вирусную пневмонию, ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным. Врачи оценивали состояние актера как тяжелое. Однако, почувствовав себя лучше, актер по собственной просьбе был выписан.