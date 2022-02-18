Пока вы спали: просьба Израиля к РФ и "массовый психоз" в ОБСЕ из-за Украины

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ОБСЕ обсудит обострение ситуации в Донбассе

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Сегодня ОБСЕ по просьбе Украины созывает специальное заседание из-за «чрезвычайной военной активности» возле украинской границы. Украина обвиняет в обострении ситуации в Донбассе Россию, а опросы показывают, что украинцы выступают против диалога с непризнанными ЛНР и ДНР, пишет «Независимая газета».

«РФ не намерена участвовать в массовом психозе в ОБСЕ вокруг Украины под оркестр англосаксов», – заявил в свою очередь глава российской делегации Константин Гаврилов.

Украинский кризис заставил Израиль просить Россию о помощи

Израильские власти попросили Россию о содействии в организации процесса эвакуации своих граждан с территории Украины в случае начала боевых действий. Об этом сообщает «Независимая газета».

При этом осведомленные источники отмечают, что Израилем разработан план эвакуации своих граждан через территорию Польши, Венгрии, Словакии, Молдавии и Румынии. Израильский посол в Киеве Михаил Бродский заявил, что его страна будет находиться в «режиме ожидания» до конца февраля, в Израиле также планируют забронировать гостиничные номера на случай большого притока мигрантов и беженцев.

В Мюнхене обсудят Россию без участия Москвы

Российская тема обещает задать тон дискуссиям на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в столице Баварии 18–20 февраля. При этом впервые за последние два десятилетия на ней не будет российской делегации, отмечают «Известия».

По официальной версии, нарушить многолетнюю традицию участия в конференции в Москве решили из-за непризнания в Европе российских сертификатов вакцинации и необходимости проходить карантин. Неофициально же в России уверены, что на фоне истерии вокруг «российского вторжения» на Украину шансов быть услышанными практически нет, и участие в работе конференции не имеет смысла.

В Канаде начали замораживать банковские счета протестующих

Власти Канады объявили о начале заморозки счетов участников протестов против коронавирусных ограничений в Оттаве. Обоснованием для таких мер названы положения специального закона о чрезвычайной ситуации, сообщают «Известия».

«Я хочу, чтобы те, кто участвует в незаконных блокадах и незаконной оккупации [Оттавы], знали, что эти меры реальны, они применяются и будут иметь последствия», — подчеркнула заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд.

Бизнес просит смягчить требования к АЗС

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов обратился с письмом в Госдуму, в котором попросили смягчить контроль за точностью отпуска топлива на заправках, так как сокращение допустимой погрешности до +/- 0,25% вместо нынешних +/- 0,5% может оказаться невыполнимым. Об этом пишут «Известия».