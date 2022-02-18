Названы главные угрозы человечеству

Эксперты Программы ООН по окружающей среде назвали главными угрозами человечеству смертоносные лесные пожары, шумовое загрязнение и рассинхронизацию экосистем. Об этом сообщается на сайте организации.

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Каждый год, в период с 2002-го по 2016-й, в мире выгорало в среднем около 423 миллионов гектаров земной поверхности - площадь размером с весь Евросоюз. Пожары становятся все более распространенным явлением в экосистемах смешанных лесов и саванн. По оценкам ООН, 67 процентов ежегодной глобальной площади, сжигаемой всеми типами пожаров, включая лесные, приходится на африканский континент.

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Эксперты ООН считают, что лесные пожары на фоне изменения климата станут еще более частыми и интенсивными.

Дым и твердые частицы от лесных пожаров из-за ветра наносят вред людям, находящимся за тысячи километров от источника, это особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями, а также для женщин, детей и пожилых людей.

Лесные пожары производят черный углерод и другие вещества, которые могут загрязнять источники воды, усиливать таяние ледников, вызывать оползни и масштабное цветение водорослей в океанах.

Эксперты программы также отметили, что шумовое загрязнение в городах представляет растущую опасность для здоровья населения. Долгие и громкие звуки автомобилей, железных дорог или шум толпы приводят к хроническим нарушениям сна, что, в свою очередь, провоцирует тяжелые заболевания и нарушение обмена веществ - диабет, нарушения слуха и ухудшение психического здоровья.

Шумовое загрязнение уже сейчас ежегодно приводит к преждевременной смерти 12 тысяч человек в ЕС и затрагивает каждого пятого гражданина Евросоюза. Допустимые уровни шума превышены во многих городах мира, включая Алжир, Бангкок, Дамаск, Дакку, Хошимин, Ибадан, Исламабад и Нью-Йорк.

Особенно от шумового загрязнения страдают очень молодые, пожилые или маргинализированные сообщества вблизи дорог с интенсивным движением, промышленных зон и вдали от зеленых насаждений.

Эксперты ООН призвали градостроителей уделять первоочередное внимание городской инфраструктуре, которая создает «положительные звуковые ландшафты» - полосам деревьев, «зеленым стенам» и «зеленым крышам».

Третья угроза - рассинхронизация экосистем. Растения и животные в наземных, водных и морских экосистемах используют температуру, продолжительность дня или осадки в качестве сигналов для того, чтобы распускать листья, цвести, приносить плоды, размножаться, гнездиться, опылять или мигрировать.

Из-за глобального потепления в этих процессах происходят сдвиги, которые «выталкивают» растения и животных из синхронизации с их естественными ритмами. В ООН опасаются, что это усложнит производство продуктов питания и рыболовство.

В ООН ранее заявили, что из-за пандемии мир может столкнуться с «голодом библейского масштаба». По данным организации, число нуждающихся в продовольствии в мире превысило 800 миллионов человек.