Котик из Гатчины сорвал интервью и попал на видео

В кадрах, снятых во время интервью видно, как кот по кличке Слоник, который живет в котокафе «Антошкин кот», забрался на стол и стал играть со стаканчиком. Пока люди вели серьезную беседу, пушистый стал играть с бумажным стаканчиком, и, видимо, так увлекся, что застрял в нем мордочкой и свалился со столика.