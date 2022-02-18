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39 минут назад

Котик из Гатчины сорвал интервью и попал на видео

Александр Кузьмин

В Гатчине котик по кличке Слоник сорвал порцию смеха в свой адрес из-за курьёзного случая. Видео публикует telegram-канал «360tv».

В кадрах, снятых во время интервью видно, как кот по кличке Слоник, который живет в котокафе «Антошкин кот», забрался на стол и стал играть со стаканчиком. Пока люди вели серьезную беседу, пушистый стал играть с бумажным стаканчиком, и, видимо, так увлекся, что застрял в нем мордочкой и свалился со столика.

А когда люди все-таки обратили на кота внимание, то сдержать смех им просто не удалось. Пост с видео подписали следующим образом: «Слоник вмешался, внес ясность в диалог».

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