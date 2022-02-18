Россиян предупредили о новых штрафах с 1 марта

В России с 1 марта появятся новые штрафы для физических и юридических лиц. Речь идет о наказаниях для водителей и самовольной благотворительности. URA.RU подготовило список изменений.
С марта требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии будут относиться не только к физическим лицам, но и к юридическим, являющимся собственниками недвижимости. Они предусматривают штрафы за самовольное остекление балконов.
Инспекторы ГИБДД начнут выписывать штрафы за отсутствие актуальной диагностической карты у водителей. Сумма штрафа составит 2 тысяч рублей.
Усилится контроль за автомобилями без полиса ОСАГО. Штраф останется прежним, 800 рублей, но выписывать его смогут автоматические комплексы, передает Life. Причем штрафовать камеры смогут с частотой до одного раза в сутки.
С начала следующего месяца появится штраф за незаконную установку ящика для благотворительности. Для граждан он составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.
Вводится также штраф для организаций, которые нарушают правила установки ящиков для благотворительности. Для должностных лиц он составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических — от 10 до 30 тысяч.
Ранее в Минфине РФ разработали новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предполагают введение штрафов для частного бизнеса за искажение информации о товарах. Представители бизнеса, в свою очередь, призвали снизить штрафы в новой версии КоАП, пишет телеканал 360. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил соответствующую просьбу в Минюст РФ.