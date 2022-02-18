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53 минуты назад

Юрист рассказал о новых штрафах для россиян с 1 марта

Ura.Ru

В России с 1 марта появятся новые штрафы для физических и юридических лиц. Речь идет о наказаниях для водителей и самовольной благотворительности. URA.RU подготовило список изменений.

Россиян предупредили о новых штрафах с 1 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С марта требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии будут относиться не только к физическим лицам, но и к юридическим, являющимся собственниками недвижимости. Они предусматривают штрафы за самовольное остекление балконов.

Инспекторы ГИБДД начнут выписывать штрафы за отсутствие актуальной диагностической карты у водителей. Сумма штрафа составит 2 тысяч рублей.

Усилится контроль за автомобилями без полиса ОСАГО. Штраф останется прежним, 800 рублей, но выписывать его смогут автоматические комплексы, передает Life. Причем штрафовать камеры смогут с частотой до одного раза в сутки.

С начала следующего месяца появится штраф за незаконную установку ящика для благотворительности. Для граждан он составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Вводится также штраф для организаций, которые нарушают правила установки ящиков для благотворительности. Для должностных лиц он составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических — от 10 до 30 тысяч.

Ранее в Минфине РФ разработали новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предполагают введение штрафов для частного бизнеса за искажение информации о товарах. Представители бизнеса, в свою очередь, призвали снизить штрафы в новой версии КоАП, пишет телеканал 360. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил соответствующую просьбу в Минюст РФ.

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