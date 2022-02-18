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30 минут назад

Названы основные симптомы «омикрона» у привитых пациентов

Елена Прошина

У полностью вакцинированных от COVID-19 людей могут возникнуть восемь симптомов при заражении вариантом «омикрон». Об этом сообщает Eurosurveillance, европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю, сообщает РИА Новости.

Названы основные симптомы «омикрона» у привитых пациентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно опубликованной информации, речь идет о насморке, кашле, боли в горле, усталости, мышечных болях, головной боли, чихании и лихорадке. У некоторых пациентов также наблюдались затрудненное дыхание, снижение аппетита, обоняния и вкуса.

Ранее сообщалось, что у инфицированных штаммом «омикрон» стал выявляться новый болевой симптом. Врачи все чаще фиксируют у пациентов гиперестезию — боль во всем теле.

Новый штамм COVID-19 «омикрон» был обнаружен в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Специалисты утверждают, что этим вариантом вируса могут заражаться переболевшие и вакцинированные.

Штамм «омикрон» обнаружили уже в более чем 140 странах, среди которых и Россия. Он распространяется быстрее предыдущего варианта «дельта» и стал доминирующим.

Врачи утверждают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от вируса. Из-за высокой заразности «омикрона» остается минимальный риск инфицирования.

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