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37 минут назад

В Госдуме предложили увеличить возраст продажи алкоголя

Lenta.ru

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил ввести запрет на продажу алкоголя в России лицам младше 21 года. Об этом пишет URA.RU.

В Госдуме захотели запретить алкоголь до 21 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года — для нас, для России, должно быть принципиальной позицией. Мы должны защитить и сохранить наших детей», — заявил депутат после заседания рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

Он сообщил, что алкоголь, табак и наркотики являются прямой угрозой для демографии России и подчеркнул, что президент страны Владимир Путин не раз отмечал проблемы с демографическими показателями.

Ранее сообщалось, что власти двух бурятских сел намерены ввести сухой закон. Перебои с продажей алкоголя привели к значительному сокращению смертности среди населения в селах Утата и Далахай, поэтому там хотят полностью запретить его продажу.

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