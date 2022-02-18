В Госдуме захотели запретить алкоголь до 21 года

«Увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года — для нас, для России, должно быть принципиальной позицией. Мы должны защитить и сохранить наших детей», — заявил депутат после заседания рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.