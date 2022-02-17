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9 минут назад

Отец Тепляковой привел доказательства профессионализма дочери

Елена Прошина

Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова получила сертификат Центра развития педагогики Санкт-Петербурга.

Отец Тепляковой привел доказательства профессионализма дочери
Фото: YoutubeYoutube

Документ в семейном блоге на Live Journal опубликовал отец девочки Евгений в качестве доказательства, что она прошла независимую оценку и может работать педагогом.

«Студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова успешно прошла независимую оценку профессиональной компетенции педагога в соответствии с требованиями профстандарта», — говорится в документе.

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Он подтверждает, что девочка может осуществлять деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в качестве педагога-психолога. По результатам диагностической работы Тепляковой присвоили 75 из 100 баллов. Документ датирован 16 февраля 2022 года.

Ранее отец девятилетней студентки МГУ Евгений заявил, что девочка может дать психологическую консультацию. Один академический час желающим обойдется в 50 тысяч рублей. При этом, по словам Теплякова, ему посоветовали повысить цены до рыночных — 1000 долларов или евро, но «им не движет жадность». Он также заявил, что на «ближайшие недели, если не месяцы» мест на консультацию к Алисе нет.

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