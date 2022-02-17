Отец Тепляковой привел доказательства профессионализма дочери

Документ в семейном блоге на Live Journal опубликовал отец девочки Евгений в качестве доказательства, что она прошла независимую оценку и может работать педагогом.

Он подтверждает, что девочка может осуществлять деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в качестве педагога-психолога. По результатам диагностической работы Тепляковой присвоили 75 из 100 баллов. Документ датирован 16 февраля 2022 года.

Ранее отец девятилетней студентки МГУ Евгений заявил, что девочка может дать психологическую консультацию. Один академический час желающим обойдется в 50 тысяч рублей. При этом, по словам Теплякова, ему посоветовали повысить цены до рыночных — 1000 долларов или евро, но «им не движет жадность». Он также заявил, что на «ближайшие недели, если не месяцы» мест на консультацию к Алисе нет.