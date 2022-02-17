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50 минут назад

Россиянам напомнили о длинных выходных

Елена Прошина

На предстоящей неделе будет четыре рабочих дня, так как День защитника Отечества, 23 февраля, является выходным и выпадает на среду, напомнили в Роструде, пишет ТАСС.

Россиянам напомнили о длинных выходных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом предшествующий Дню защитника Отечества день, 22 февраля, будет сокращенным рабочим днем.

"По производственному календарю, 23 февраля (День защитника Отечества) является нерабочим праздничным днем. В этом году он выпадает на среду. Таким образом, среда будет выходным днем, а продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на один час, так как 22 февраля является предпраздничным рабочим днем", - пояснили в Роструде.

После февральских праздников следующая короткая рабочая неделя будет в марте: выходные продлят в связи с Международным женским днем. Россияне будут отдыхать три дня: с 6 по 8 марта, а следующая за ними рабочая неделя будет трехдневной.

При этом короткой мартовской неделе будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с сокращенным рабочим днем в субботу, 5 марта.

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