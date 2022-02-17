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33 минуты назад

Ургант пошутил о допинг-пробе Валиевой

Алиса Селезнёва

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал в шутливой форме объяснение попадания запрещенного триметазидина в организм российской фигуристки Камилы Валиевой. Видеозапись шоу «Вечерний Ургант» с его участием опубликована на YouTube.

Ургант пошутил о допинговом скандале с Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в ходе командных соревнований по фигурному катанию. Однако церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейшего участия в Олимпийских играх. Однако в Международном олимпийском комитете заявили, что результаты одиночного женского турнира будут считаться предварительными из-за расследования по делу Валиевой.

По словам Урганта, Валиева на слушаниях в Спортивном арбитражном суде заявила, что ее дедушка принимал назначенное ему лекарство и произошло «бытовое загрязнение».

«Международный олимпийский комитет тут же отреагировал на это заявление и опубликовал сегодня фотографию дедушки Камилы», — пошутил Ургант.

Он показал зрителям программы снимок с персонажем Морфеусом из фильма «Матрица», который предлагает главному герою красную и синюю таблетку.

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