Ургант пошутил о допинговом скандале с Валиевой

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал в шутливой форме объяснение попадания запрещенного триметазидина в организм российской фигуристки Камилы Валиевой. Видеозапись шоу «Вечерний Ургант» с его участием опубликована на YouTube.
7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в ходе командных соревнований по фигурному катанию. Однако церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейшего участия в Олимпийских играх. Однако в Международном олимпийском комитете заявили, что результаты одиночного женского турнира будут считаться предварительными из-за расследования по делу Валиевой.
По словам Урганта, Валиева на слушаниях в Спортивном арбитражном суде заявила, что ее дедушка принимал назначенное ему лекарство и произошло «бытовое загрязнение».
«Международный олимпийский комитет тут же отреагировал на это заявление и опубликовал сегодня фотографию дедушки Камилы», — пошутил Ургант.
Он показал зрителям программы снимок с персонажем Морфеусом из фильма «Матрица», который предлагает главному герою красную и синюю таблетку.