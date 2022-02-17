Ургант пошутил о допинговом скандале с Валиевой

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал в шутливой форме объяснение попадания запрещенного триметазидина в организм российской фигуристки Камилы Валиевой. Видеозапись шоу «Вечерний Ургант» с его участием опубликована на YouTube.

Фото: РИА Новости РИА Новости

7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в ходе командных соревнований по фигурному катанию. Однако церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейшего участия в Олимпийских играх. Однако в Международном олимпийском комитете заявили, что результаты одиночного женского турнира будут считаться предварительными из-за расследования по делу Валиевой.

По словам Урганта, Валиева на слушаниях в Спортивном арбитражном суде заявила, что ее дедушка принимал назначенное ему лекарство и произошло «бытовое загрязнение».

«Международный олимпийский комитет тут же отреагировал на это заявление и опубликовал сегодня фотографию дедушки Камилы», — пошутил Ургант.