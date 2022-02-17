18 090 человек с COVID госпитализировали в России

18 090 больных коронавирусом госпитализировали за минувшие сутки в России — на 7,6% меньше по сравнению с 16 февраля. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за это же время инфекцию обнаружили у 180 622 человек.