18 090 человек с COVID госпитализировали в России

18 090 больных коронавирусом госпитализировали за минувшие сутки в России — на 7,6% меньше по сравнению с 16 февраля. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за это же время инфекцию обнаружили у 180 622 человек.
Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+16 595), второе место по суточной заболеваемости занимает Москва (+9705), третье — Красноярский край (+7617). Пермский край (+5305) и Воронежская область (+5095) занимают четвертое и пятое место соответственно.
Выздоровели еще 185 082 человека, всего за время пандемии переболели 11 828 475 пациентов.
От коронавируса умерли еще 790 россиян, общее число летальных исходов за время пандемии составляет 343 173.